РИАМО - 18 июл. В результате дождей, прошедших за минувшие сутки в Подмосковье и Москве, в регионе выпало более 30% от месячной нормы осадков, влияние циклона сохранится до 19 июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В минувший день, 17 июля, Центральный федеральный округ пересекали атмосферные фронты. Днем 17 и в ночь на 18 июля шел сильный дождь, гремели грозы, дул резкий порывистый ветер. До 31 миллиметра осадков выпало в Московской области», — говорится в сообщении.

В средней полосе Европейской территории России 19 июля сохранится влияние циклона. В Центральном федеральном округе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза, при грозах ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 21-26 градусов.

Месячная норма осадков в июле для Москвы составляет 94 миллиметра.