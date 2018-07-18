РИАМО - 18 июл. Муниципалитеты Подмосковья получат из областного бюджета почти полмиллиарда субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Для оказания муниципалитетам помощи в вопросах ликвидации несанкционированных сволок и навалов мусора, губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение о выделении субсидии в размере 575 миллионов рублей», – сказал Пестов.

По его словам, эти средства запланированы в государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«Субсидии будут выделяться на условиях минимального софинансирования со стороны муниципальных бюджетов», – подчеркнул Пестов.

Правительство Московской области уделяет вопросам борьбы с несанкционированными свалками большое внимание. По поручению губернатора сформирован штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. В его состав входят представители Госадмтехнадзора, Госжилинспекции, Мингосуправления, Минэкологии, Минтранспорта, Комитета лесного хозяйства, а также муниципальных органов власти.

Штаб возглавляет начальник Главного управления Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. Благодаря работе штаба на территории региона уже ликвидировано более 5,1 тысячи несанкционированных свалок и навалов мусора.