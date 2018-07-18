РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Жители поселка Октябрьский городского округа Люберцы просят власти поставить их дом на кадастровый учет, об этом они сообщили в комментарии под постом главы муниципалитета Владимира Ружицкого на его официальной странице в Instagram.

Жильцы дома №1 корпуса 2 по улице Школьная в поселке Октябрьский написали, что их дом не стоит на кадастровом учете с 2014 года.

«В настоящее время администрацией дважды устранялись замечания Росреестра в техплане. Процедура постановки на кадастровый учет проводится в установленном порядке», – ответил в комментариях замглавы администрации Люберец по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Эдуард Рыжов.