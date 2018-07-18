РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Власти Люберец планируют к сентябрю 2018 года построить подстанцию скорой медицинской помощи в поселке Октябрьский, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

«Что касается подстанции скорой медицинской помощи в поселке Октябрьский, то было принято решение главой муниципалитета (Владимиром Ружицким – ред.) найти нового инвестора. Сейчас мы заключаем соглашение, своими силами и с новым инвестором ставим задачу к 1 сентября 2018 года закончить строительство и комплектование подстанции скорой медпомощи в поселке. Там уже подведены все коммуникации», – сказала Назарьева.

Она добавила, что всего в поселке Октябрьский проживает около 20 тысяч жителей. Эта территория относится к проблемной, поскольку здесь было много обманутых дольщиков.

«С помощью министерства строительного комплекса региона (Московской области – ред.) мы этим вопросы там решали. Найти инвестора, который построил бы здесь поликлинику, не представляется возможным. Поэтому мы вышли с предложением собрать из трех участков один, на котором планируется строительство поликлиники. Детскую поликлинику надо в первую очередь включить в проектирование и строительство. А потом на территории существующего больничного городка сделать отделение для взрослых», – отметила Назарьева.

Она подчеркнула, что таким образом в Октябрьском решится проблема с объектами здравоохранения.