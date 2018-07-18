РИАМО – 18 июл. Депутаты Государственной думы в среду приняли во втором чтении проект закона о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, сообщает Газета.ru.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.

«Госдума РФ приняла в основном, втором чтении правительственный законопроект о повышении НДС с 1 января 2019 года. Он вырастет с 18 до 20%», – говорится в сообщении.

Законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды.

Пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

По оценке Банка России, максимальный разовый эффект от повышения НДС может дать дополнительно 1,16 процентных пунктов к инфляции.