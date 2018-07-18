РИАМО - 18 июл. Торжественная церемония выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя пройдет 21 июля в Москве на Красной площади, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«В мероприятии примут участие министр внутренних дел РФ генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, а также руководители подразделений центрального аппарата МВД России и ветераны органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

В мероприятии предусмотрено выступление министра и одного из выпускников-отличников, вручение дипломов, церемония прощания со знаменем университета и торжественный марш выпускников.