РИАМО - 18 июл. На крыше павильона «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Музыка на крыше» 22 июля в 20:00 состоится выступление группы Ocean Jet, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Стандартный билет обойдется в 800 рублей, льготный – 550 рублей.

«Творчество группы Ocean Jet нельзя отнести к какому-то одному жанру: трое музыкантов исполняют смесь рока, электроники и гранжа на английском языке, а поклонники определяют их стиль как indie/electronic. Особенность каждого трека заключается в необычном вокале и интересных, продуманных аранжировках», – говорится в сообщении.

Свой дебютный альбом EP «Echoes» музыканты выпустили в 2013 году, и он моментально завоевал внимание пользователей социальных сетей и заставил говорить о коллективе. В 2015 году музыканты победили в конкурсе «Стань звездой D1» от компании Sennheiser, опередив около 600 исполнителей и получив единодушное признание жюри.

Музыка Ocean Jet также получила распространение и в киноиндустрии – их композиции стали саундтреками к сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Спящие». А после знакомства с актером Александром Петровым началась совместная работа над театральным проектом #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ.

Ocean Jet были музыкальным сердцем драматического шоу, с которым они выступали на ведущих клубных площадках России, а в 2017 году коллектив стал первой англоязычной группой, участвовавшей в фестивале «Нашествие».