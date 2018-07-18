РИАМО - 18 июл. Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками полиции выявили незаконное производство и оборот алкогольной продукции в Рязанской области и Москве, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

«12 июля на 124-м километре трассы М5 «Урал» на посту ДПС установлен факт незаконной перевозки алкогольной продукции без соответствующей маркировки. В грузовом автомобиле DAF было обнаружено около 24 тысяч бутылок нелегальной водки различных наименований. В ходе проводимого расследования стало известно, что производство и хранение данной продукции осуществляется в Рязани, Рязанской области и Москве», – говорится в сообщении.

В проезде Шабулина в городе Рязань установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также маркированной федеральными специальными марками (ФСМ) с признаками подделки. Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, 1,3 миллиона ФСМ с признаками подделки, около 80 тысяч бутылок поддельной водки различных наименований, а также 7,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

При проверке помещений в городе Михайлов Рязанской области также установлен факт производства алкоголя без лицензии и соответствующей маркировки. Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, свыше 79 тысяч бутылок поддельной водки, 31 тысяча литров спиртосодержащей жидкости, а также грузовой автомобиль марки Hyundai, предназначенный для перевозки алкогольной продукции.

Кроме того, на Газгольдерной улице в Москве был установлен оборот алкогольной продукции, маркированной ФСМ с признаками подделки. Обнаружено около 5 тысяч бутылок нелегальной водки.

Всего в ходе контрольных мероприятий обнаружено 1,3 миллиона ФСМ с признаками подделки, более 185 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции, 38,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, две полуавтоматические линии розлива, а также две единицы грузового автотранспорта.

«В настоящее время все основное технологическое оборудование, готовая продукция, сырье и автотранспорт арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», – отмечается в релизе.