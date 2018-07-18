РИАМО – 18 июл. Курс евро к российской валюте на четверг, 19 июля, снизился почти на 11 копеек и составил 73,13 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 копейки, до 73,13 рубля. Курс доллара увеличился на 46,54 копейки, до 62,90 рубля», – отмечается в сообщении.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 копейки, составив 67,50 рублей.

Фондовый рынок России в среду открылся снижением, в частности индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2299,09 пункта, а индекс РТС просел на 0,8%, до 1156,4 пункта. Стоимость нефти марки Brent с утра среды снижалась на 0,7%, до 71,64 доллара США за баррель.