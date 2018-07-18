РИАМО - 18 июл. На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей, факт самозахвата территории пресечен Госинспекцией по недвижимости на улице Грина, владение 1, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вдоль улицы в жилом квартале нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта.

«Земельный участок под размещение автостоянки город не предоставлял. Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждения и будки охраны также не выдавалось. Де-факто был осуществлен самозахват территории для незаконной коммерческой деятельности. В настоящее время приняты меры по освобождению территории», – говорится в сообщении.

Для автомобилистов в Северном Бутове будет обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта.