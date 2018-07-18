РИАМО - 18 июл. Московский аэропорт «Домодедово» внедряет новые форматы цифровых рекламных носителей, запуская около 300 экранов для видеорекламы в пассажирском терминале, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Флагманом программы по расширению рекламных возможностей аэропорта стал фриз размером 68 на 2 метра. Он установлен в самом центре аэровокзала, что гарантирует максимально широкий охват аудитории.

«Аэропорт внедряет цифровой формат носителей в рамках новой рекламной концепции. Она разработана c учетом последних тенденций рынка. Применение таких технологий предполагает максимальный охват аудитории – свыше 4,3 миллионов человек в месяц», – сообщила директор по развитию «Домодедово нон-авиэйшн сэйлз» – предприятия группы DME, отвечающего за неавиационную деятельность, Елена Пинтелеева.

Запуск фриза – первый шаг масштабной программы по внедрению в аэровокзале современных и технологичных форматов рекламы: LED-конструкций, ЖК-панелей, тотемов и видеостен. В рамках реализации проекта в действующем сегменте терминала будут работать 260 цифровых носителей, а в новой галерее международных вылетов планируется установить 70 новых экранов.