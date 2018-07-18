РИАМО - 18 июл. Площадь заказника «Сосняки Электрогорского лесничества», расположенного в Павловском Посаде, планируют увеличить почти в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ближайшее время в городском округе Павловский Посад пройдут общественные обсуждения реорганизации заказника областного значения «Сосняки Электрогорского лесничества». Особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в 2 километрах к северо-востоку от городского округа Электрогорск.

«В результате реорганизации площадь заказника увеличится почти в три раза – до 2019 гектаров. При обследовании ООПТ биологи установили широкое видовое разнообразие: на территории заказника обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе восемь видов рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 44 вида птиц и 16 видов млекопитающих», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, в их числе – внесенные в Красную книгу Московской области прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, осоед. Отмечены также местообитания краснокнижной флоры – гудайеры ползучей, зимолюбки зонтичной и редкого гриба ежовика коралловидного.

Коган добавил, что сегодня территория заказника страдает из-за очаговых захламлений бытовым мусором, заезда автомобилей и мотоциклов, неорганизованного туризма и организации стихийных площадок для пикников.

«Тем не менее, режим особой охраны допускает пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся пешеходным тропам и дорогам, сбор грибов, ягод и орехов для личных нужд, а также обустройство экологических троп. В границах ООПТ запрещено строительство и любые виды хозяйственной деятельности, способные принести вред ценным экосистемам», – заключил министр.