РИАМО — 18 июл. На территории аэропорта «Шереметьево» успешно ввели в эксплуатацию третий топливозаправочный комплекс (ТЗК), его строительством занимались АО «Аэро-Шереметьево» совместно с ООО «Лукойл-Аэро», говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта «Шереметьево».

«В состав комплекса входит система трубопроводов с выходами на центральный перрон Северного терминального комплекса, гидратными колонками на местах стоянки воздушных судов у Терминала B с возможностью расширения к Терминалу С. Производительность насосно-фильтрационной станции ТЗК позволяет осуществлять одновременную заправку до 14 широкофюзеляжных воздушных судов», – говорится в сообщении.

Проект реализован в рамках программы развития и модернизации аэропорта «Шереметьево» к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Топливозаправочный комплекс имеет подъездной железнодорожный путь с выставочными путями, собственную лабораторию по контролю качества топлива, автоматическую систему пожаротушения и оснащен автоматизированной системой управления технологическими процессами.

«С запуском нового комплекса в «Шереметьево» авиакомпаниям будут доступны три конкурирующих ТЗК, что позволит оптимизировать и минимизировать затраты авиаперевозчиков на авиационное топливо и сделает их базирование, операционную и экономическую деятельность в аэропорту более эффективной», – отмечается в сообщении.

Номинальный объем резервуарного парка нового ТЗК составляет 20 тысяч кубических метров с возможностью увеличения до 25 тысяч кубических метров. При реализации проекта значительное внимание уделено экологической безопасности: построена система локализации и сбора аварийных проливов нефтепродуктов, а также система производственной канализации, исключающая попадание нефтепродуктов и загрязненных осадков в почву.

Международный аэропорт «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG, «Шереметьево» вошел в первую тройку мировых лидеров по пунктуальности в 2017 году.