РИАМО - 18 июл. Международный медицинский кластер в Сколкове обеспечит высокотехнологичную помощь с применением последних достижений в международной медицине и сможет принимать около 300 тысяч пациентов в год, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Абсолютно новым для Москвы мегапроектом, идеология которого серьезным образом повлияет на развитие всей столицы, стало создание международного медицинского кластера в Сколкове. В нем разместятся 15 ведущих международных клиник, а площадь медицинских объектов составит 450 тысяч квадратных метров. В перспективе они смогут принимать до 300 тысяч пациентов в год», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума-2018.

Глава Стройкомплекса напомнил, что первый объект кластера уже введен: его оператором будет израильская клиника «Хадасса». Также достигнуто соглашение о реализации проекта совместно с южнокорейской клиникой «Бундан».

«Толчком же к освоению территории также послужило развитие транспортной инфраструктуры: в Сколково придет Рублево-Архангельская ветка метро, а значит, добираться до кластера можно будет быстро и удобно», – пояснил Хуснуллин.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.