РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Представители администрации Подольска попросили руководство сетевого магазина на улице Энтузиастов следить за своевременной заменой ценников по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой провести проверку в одном из сетевых магазинов горокруга на улице Энтузиастов. Он отметил, что приобретал продукцию, на ценнике которой была указана скидка. Однако на кассе оказалось, что скидка уже закончилась. По словам мужчины, подобные ситуации в данном магазине не редкость.

«Сотрудниками управления потребительского рынка рассмотрено обращение с выездом на место. Информация, изложенная в обращении, была доведена до директора магазина. С ним проведена разъяснительная беседа об усилении контроля за своевременной заменой ценников, в случае изменения цены на товар», – сказал начальник управления потребительского рынка городской администрации Николай Тупикин.

Он добавил, что органы местного самоуправления не вправе проводить проверки по данному вопросу. Государственный контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляют должностные лица Роспотребнадзора.