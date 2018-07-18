РИАМО - 18 июл. В Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует до конца текущего года увеличить количество автомобилей дорожного патруля до 60 единиц, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Количество экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения правительства Москвы до конца 2018 года увеличится до 60 единиц. Автопарк планируется пополнить грузо-пассажирскими авто, которые при необходимости смогут оказать помощь и водителям большегрузов. Например, отбуксировать неисправный транспорт с проезжей части», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент на службе 25 автомобилей дорожного патруля, из них пять пикапов и 20 седанов.

«Дорожный патруль появился в 2017 году. Основная его задача — оперативная помощь водителям и экстренным службам на дороге, мониторинг дорожной ситуации и состояния объектов транспортной инфраструктуры», - добавил собеседник агентства.

По его словам, патрульные помогают водителям оформить европротокол при небольшом ДТП.