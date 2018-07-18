РИАМО - 18 июл. По факту пищевого отравления свыше 50 детей, направлявшихся на отдых в лагерь в поезде сообщением Москва - Кисловодск, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Организованная группа детей в количестве 296 человек в возрасте от 12 до 14 лет следовала от станции «Рязань» до станции «Ростов» Северо-Кавказской железной дороги в детский оздоровительный лагерь «Дружба».

«Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Сопровождавшие группу медицинские работники обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции, оказали им первичную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

По результатам осмотра медицинскими работниками в городе Ростове-на-Дону одному ребенку потребовалась госпитализация, состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, в связи с чем дети были направлены в детский оздоровительный лагерь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствие организовало комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Шестеро рабочих в Москве отравились шаурмой из палатки>>