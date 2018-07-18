РИАМО - 18 июл. В ходе месячника безопасности на водоемах столицы спасателями выявлено 1,8 тысячи детей до 14 лет без сопровождения взрослых, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве ГУ МЧС России по столице Владимир Волков.

«С начала купального сезона у нас проходит месячник безопасности, в связи с жаркой погодой мы его продлили до 25 июля. В ходе рейда, который мы провели в его рамках, нами было выявлено и удалено из водоемов более 1,8 тысячи детей до 14 лет без сопровождения взрослых», - сказал Волков.

Он добавил, что нахождение детей у водоемов без взрослых - это угроза для их безопасности.

С начала купального сезона ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 120 сотрудников ГИМС и московских спасателей, а также свыше 1 тысячи общественных спасателей.