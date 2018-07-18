РИАМО – 18 июл. Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без получения лицензии, сообщает Газета.ru.

«За проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет», – говорится в документе.

Ранее за организацию азартных игр была предусмотрена только административная ответственность, отмечается в материале.

Ранее на сайте издания сообщалось, что совокупные налоговые поступления от азартных игр в России за 2017 год составили около 15 миллиардов рублей.