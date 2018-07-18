РИАМО - 18 июл. За первое полугодие 2018 года травмы при пожарах в Москве получили порядка 300 человек, это на 11,5% меньше прошлогоднего показателя, сообщил журналистам в среду заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по столице Дмитрий Красников.

«За первое полугодие, к сожалению, при пожарах травмирован 291 человек, в предыдущем году было 329. То есть показатель снижается», - сказал Красников.

Он добавил, что также снижается и число пожаров в столице. Если в прошлом году по итогам января-июня их насчитывалось 2793, то в этом пожарные зафиксировали 2720 возгораний.