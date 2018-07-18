РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске молодожены Роман Буландо и Анна Клеванская собираются подавать иск к компании «Аэрофлот» на возмещение ущерба более 100 тысяч рублей за то, что они не смогли вылететь в свадебное путешествие в Японию, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Буландо.

После регистрации брака молодожены должны были вылететь в Японию рейсом в Токио с пересадкой в Милане авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Алиталия», но опоздали в аэропорт «Шереметьево» и не смогли сесть на самолет. Пара утверждает, что задержалась из-за путаницы - в посадочном талоне указали один терминал, а на табло горел другой. Пока они пытались разобраться, потеряли время, и в самолет их уже не пустили. Сначала им предложили улететь следующим рейсом, но прождав больше суток, молодожены получили отказ и на него.

«В «Аэрофлоте» в возмещении нам отказали, потому что билеты мы покупали у «Алиталии», и там тоже отказали во всем. Убытки получились следующие: 90 944 рубля за билеты туда-обратно, 3 300 рублей страховка, 7 000 рублей штраф за просроченную бронь в отеле, 7 000 рублей на визу. Это не считая транспортные расходы и еду в аэропорту - еще тысяч 10 выйдет. Не урегулируем в досудебном порядке — придется идти в суд», - сказал Буландо.

По информации пресс-службы ПАО «Аэрофлот», пассажирам Буландо и Клеванской на стойке регистрации выдали посадочные талоны, в которых корректно был указан терминал вылета - F, а также номер выхода на посадку – 48, откуда впоследствии самолет и вылетел строго по расписанию.

«Никакой ошибки сотрудники «Аэрофлота» не допускали. Пассажиры прибыли к выходу на посадку за 13 минут до времени вылета, а посадка на борт самолета, согласно правилам авиакомпании, заканчивается за 20 минут до отправления», - говорится в сообщении.

Для удобства вылетающих пассажиров терминалы D, E и F связаны между собой пешеходной галереей. В какой бы терминал пассажиры ни прибывали для регистрации на рейс, после зоны таможенного контроля, находясь в чистой зоне, они могут свободно передвигаться между терминалами южного сектора аэропорта. В каждом терминале есть электронные табло с актуальной информацией о времени вылета, начале посадки на борт, номере выхода на посадку. В Шереметьево действует сквозная система нумерации гейтов, поэтому нет путаницы с терминалом или номером выхода на посадку. Пассажирам просто надо было идти к номеру гейта, который был указан в посадочном талоне.