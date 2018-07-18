РИАМО - 18 июл. Более 654 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию за шесть месяцев 2018 года, это составляет 56% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«34% были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа здоровья), а у 51% были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа здоровья)», - сказала Забралова.

Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования были направлены 42% от всех лиц, прошедших обследования, это более 276 тысяч жителей региона.

«Только с начала этого года у граждан Подмосковья было впервые выявлено свыше 94 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе — 32 тысячи случаев болезней системы кровообращения, почти 24 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы, а также 8,5 тысяч случаев болезни органов пищеварения», - сказал Марков.

Он отметил, что большое внимание уделялось и диагностике онкологических заболеваний — в ходе диспансеризации у обследованных впервые выявлено свыше 1,6 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Министр добавил, что регулярное прохождение диспансеризации способствует уменьшению вероятности развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, помогает выявить их на ранней стадии и оперативно начать лечение.

«Для удобства работающих жителей Московской области в 2018 году в поликлиниках были организованы 17 рабочих суббот - Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли свыше 47 тысяч человек», - уточнил Марков.

В 2018 году запланировано прохождение диспансеризации 1,16 миллиона жителей Подмосковья.