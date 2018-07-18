РИАМО – 18 июл. Вложения России в государственный долг США сократились и в данный момент составляют 14,9 миллиарда долларов, что почти в 12 раз меньше пикового значения в 176 миллиардов, зафиксированного в октябре 2010 года, сообщает Газета.ru.

«Россия распродала почти все американские облигации, которые были у нее на руках. С апреля по май российские финансовые власти сократили объем вложений втрое до 14,9 миллиарда долларов. В марте у РФ было бумаг на 96 миллиардов», – говорится в сообщении.

Минфин США выпустил данные по странам-держателям американских казначейских облигаций (US Treasuries) по состоянию на май этого года. Первые позиции остались неизменными. С большим отрывом от остальных лидируют Китай и Япония – им принадлежат бумаги на сумму 1,183 триллиона и 1,049 триллиона долларов соответственно.

У третьей в списке страны – Ирландии – облигаций всего на 301 миллиард долларов. Далее идут Бразилия (299 миллиардов) и Великобритания (265 миллиардов). Все пять стран увеличили свои вложения. В сумме за месяц они купили бумаг почти на 17 миллиардов долларов США.

На март у России было облигаций на 96,1 миллиарда, но уже в апреле осталось только 48,7 миллиарда. Майский показатель упал до 14,9 миллиарда. Это самое низкое значение за 11 лет и это почти в 12 раз меньше пикового значения в 176 миллиардов, зафиксированного в октябре 2010 года.

Сокращение вложений в американские бумаги происходит на фоне ужесточения санкционной политики США в отношении России. В частности, 6 апреля были введены ограничительные меры против известных российских предпринимателей и их компаний: Олега Дерипаски и «Русала» и Виктора Вексельберга и «Реновы». В санкционный список попал также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Тогда же активно обсуждалась возможность США ввести санкции и против российского госдолга. Так, в конгрессе США были предложения введения санкций против российских финансовых институтов, предлагалось в течение шести месяцев запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом.