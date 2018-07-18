РИАМО - 18 июл. Сотрудникам «Мострансавто» с 2018 года предоставляется возможность приобрести путевки в подмосковный пансионат «Нара» для всей семьи со скидкой, сообщила в среду журналистам председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Подмосковья Людмила Емельяненко.

«Хочу отметить, что за «Мострансавто» продолжается сохраняться пансионат «Нара», где с этого года работники начали уже осуществлять свой отдых. И работодатель взял на себя обязательство по частичной оплате путевок как своим работникам, так и членам их семей», - сказала Емельяненко.

Она отметила, что с этого года сотрудникам «Мострансавто», у которых есть дети, предоставляются также бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь.

«Для сотрудников в пансионат «Нара» скидка 80%, а для членов семьи 50%. Сейчас на предприятие сложились хорошие тенденции для работы, люди начали приходить и начали работать с усиленной отдачей», - добавил водитель первого класса предприятия Сергей Коновалов.