РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июл. Спортивную площадку площадью более 4,8 тысяч квадратных метров в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи передадут подмосковному колледжу «Энергия», сообщил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов во время заседания в городской администрации.

«Спортивную площадку построили для школы №5, но ученикам не очень удобно ей пользоваться, так как она находится вдали от школы. Поэтому было принято решение передать это спортивное ядро в безвозмездное срочное пользование колледжу «Энергия». Сотрудники колледжа будут ее полностью содержать», – сказал Попов.

Он добавил, что спортивная площадка расположена в центре микрорайона и будет востребована не только для студентов, но и для жителей.

Всего во время заседания совета депутатов Балашихи было рассмотрено 30 вопросов. Среди них изменения в городском бюджете, имущественные вопросы и меры социальной поддержки.