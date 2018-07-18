РИАМО - 18 июл. Планы развития Москвы грандиозны, а уже полученный опыт столицы в развитии следует использовать другим российским городам и регионам, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в концертном зале «Зарядье» президент России Владимир Путин.

По его словам, городам следует использовать лучший опыт - и зарубежный, и российский - для решения стоящих перед ними проблем, привлекать специалистов в области экономики, урбанистики, архитектуры, экологии, транспорта, IT-технологий. В создании будущего городов должны участвовать и молодое поколение, и представители всех возрастов, которые готовы предлагать оригинальные и нестандартные решения.

«Считаю, что в каждом субъекте Федерации должны быть площадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и творческая энергия региона, а у Москвы есть очень хороший опыт, его нужно обязательно использовать. Только сейчас мэр Москвы Сергей Семенович Собянин рассказывал мне о планах развития в очередной раз. Это грандиозные планы, надеюсь, что все они будут реализованы на благо людей», - сказал Путин.

Он добавил, что впереди у российских городов очень много работы и большие задачи. Президент пригласил всех участников форума к совместной работе, включая действующих и будущих партнеров, и пожелал успехов в делах.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.