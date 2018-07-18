РИАМО – 18 июл. В подмосковный парк «Патриот» на финал всероссийской военно-патриотической игры «Победа» собрались около 1 тысячи юнармейцев, организаторы пожелали участникам проявить в соревнованиях свой характер и волю, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«На площадке парка «Патриот» собралась почти тысяча молодых людей, представляющих все уголки нашей родины», — сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время церемонии открытия финала игры.

Организаторы пожелали юнармейцам проявить в «Победе» свой характер, свою волю, а также закалить себя. Участникам предстоит попробовать свои силы в испытаниях на выносливость и скорость, проявить навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях, а также продемонстрировать знания в оказании первой помощи.

Соревнования финала всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдут со среды по 21 июля на территории парка «Патриот». В течение трех дней подростки из 80 регионов страны будут соревноваться в шести конкурсных программах. Торжественная церемония награждения состоится 21 июля.

Целью игры является патриотическое воспитание детей и подростков.