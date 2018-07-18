РИАМО - 18 июл. В России необходимо продолжить проведение конкурса малых городов и исторических поселений, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в МКЗ «Зарядье» президент России Владимир Путин.

«В этом году мы впервые провели всероссийский конкурс лучших проектов с целью создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, считаю, что нужно продолжить и сделать его традиционным», - сказал Путин.

Он добавил, что малые города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции.

«Любой город может успешно развиваться только вместе с жителями, учитывать их мнение, их инициативу», - подчеркнул президент.

В мае в Красногорске прошел финал первого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который провел Минстрой России. Проекты развития общественных территорий, представленные на конкурс, должны были учитывать культурное и историческое наследие города или поселения и обязательно подчеркивать его идентичность.

В ходе финала победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.