РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В текущем году в подмосковном Подольске построят три детские площадки, на работы планируется выделить более 4 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации о закупке, опубликованной на сайте, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Подольска является заказчиком закупки на выполнение работ по установке детских игровых площадок по трем адресам. Начальная (максимальная) цена контракта - 4 163 510,22 рублей. Средства планируется выделить из бюджета горокруга. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 9 августа 2018 года.

Согласно техзаданию, подрядная организация должна будет установить детские игровые площадки по адресам: проспект Ленина, дом 76/2; улица Чехова, дом 2 и Космонавтов, дом 20. На площадках должны быть установлены игровые комплексы, качели, карусели, песочницы и многое другое. Работы рекомендуется выполнять в два этапа.