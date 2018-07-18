РИАМО - 18 июл. Появление большого количества летающих муравьев в Москве объясняется благоприятными погодными условиями, это естественное кратковременное явление, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Причина появления большого количества (летающих муравьев - ред.) - благоприятные погодные условия в конце весны», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что муравьи не представляют опасности для жителей Москвы.

«Лет самцов и маток - естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», - добавил собеседник агентства.