РИАМО - 18 июл. Между городами и регионами России могут создать конкуренцию по созданию благоприятной среды для жителей, которая будет включать обновление городской и транспортной инфраструктуры, а также развитие социально значимых направлений, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в МКЗ «Зарядье» президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем, что многое нам еще только предстоит сделать. Мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития в России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру в сельских территориях. Использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения», – сказал Путин.

Он добавил, что речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновлении городской среды, о формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждения здравоохранения, спорта и образования.

«Это те сферы, от которых напрямую зависит благополучие людей. Будем обязательно развивать уникальны преимущества, которые, я убежден, есть у каждого нашего населенного пункта, каждого города и каждого региона России. При этом главное для нас – это создание комфортной среды не только в крупных центрах, но и на всей территории Российской Федерации, чтобы у регионов было больше стимулов для изменения. Для этого предлагаю подумать над тем, чтобы запустить механизмы для конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных лучших условий для жизни. Предусмотреть здесь стимулы для эффективных управленческих команд, четкие стандарты и критерии их работы», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, это касается обустройства городов. Современное жилье должно возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей, а новые кварталы должны стать примерами грамотной застройки. Это означает организацию общественного транспорта, обязательное создание рабочих мест, создание социальной инфраструктуры, детских площадок, новые архитектурные решения, необходимые для благоустройства и развития уже существующих районов.

«Важно приводить в порядок и заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которых еще хватает, которые портят облик городов. Ответственность собственников этих объектов должна существенно возрасти», – заключил президент.

Ранее Путин высоко оценил обновленную инфраструктуру российских городов к ЧМ-2018.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.