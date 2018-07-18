РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Арбитражный суд подтвердил законность двух предписаний Госжилинспекции Подмосковья, выданных управляющей компании «Союз-Люберцы», сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Одно из предписаний выдали после проверки обращения жителей дома №6, корпус 2 по Преображенской улице. Здесь было выявлено нарушение Правил предоставления коммунальных услуг. Кроме того, Арбитражный суд Московской области отказался признать незаконным предписание, которое мы выдали ООО «УК «Союз-Люберцы» по результатам проверки дома №17/7 на проспекте Гагарина», – добавил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

При начислении платы в доме №6, корпуса 2 по Преображенской улице за горячее водоснабжение производился подсчет объема воды путем суммирования показаний индивидуальных приборов учета и нормативов потребления с учетом количества проживающих в квартирах (при отсутствии ИПУ). Госжилинспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений в течение полутора месяцев. УК посчитала данное требование незаконным и обжаловала его в Арбитражном суде Московской области. Однако тот ее заявление не удовлетворил.

Изучив представленные Госжилинспекцией доказательства, суд пришел к выводу, что положения правил предоставления коммунальных услуг гражданам, которыми руководствовался «Союз-Люберцы», в данном случае применению не подлежат. Доводы о том, что требования предписания неисполнимы, могут толковаться двояко и содержат противоречащие закону требования, были отклонены. Управляющая копания не указала, какие именно требования предписания являются для нее неясными и требующими разъяснений.

При этом было учтено, что акт проверки содержал не только описание нарушения, но и подробный расчет согласно требованиям законодательства, который провели специалисты Госжилинспекции.

В результате суд пришел к заключению, что предписание выдано в пределах предоставленных надзорному ведомству полномочий и при наличии достаточных оснований. Порядок проведения проверки был соблюден, существенных нарушений не допущено.