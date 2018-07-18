РИАМО - 18 июл. Более 3,5 тонн предметов интерьера, среди которых был антиквариат, задержали на Московской областной таможне, среди незадекларированных предметов - картины, мебель, посуда, люстры из Франции, Италии, Турции, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.

«На Московской областной таможне при досмотре фуры, следовавшей из Литвы, обнаружено более 180 незадекларированных предметов для украшения интерьера общим весом более 3,5 тонн, в том числе антикварные вещи. На части товаров отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Среди незадекларированных предметов – картины, мебель, посуда, люстры из Франции, Италии, Турции. Сотрудники таможни предполагают, что 125 предметов являются культурными ценностями.

«В частности, стоимость одной из картин в обнаруженной партии может составлять около 50 тысяч долларов США (более 3 миллионов рублей). При этом указанная в декларации стоимость всей партии товара составляет около 17 тысяч долларов США», — добавляется в сообщении.

На предметы, которые могут представлять культурную ценность, наложен арест. Они направлены на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России. По результатам исследования может быть возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере.

Кроме того, были возбуждены два дела об административных правонарушениях: по части 1 и части 3 статьи 16.2 КоАП России («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Ведется расследование, в ходе которого будет установлена точная стоимость товаров и доначислены таможенные платежи и штрафы.