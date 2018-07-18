РИАМО - 18 июл. Обновленные площади и улицы городов России стали центрами притяжения для гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу-2018, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума- 2018 в МКЗ «Зарядье» президент России Владимир Путин.

«Уютная и доброжелательная атмосфера городов способна разрушить барьеры и стереотипы. Они укрепляют доверие, меняют образ целой страны в глазах миллионов людей. Не могу не сказать о прошедшем чемпионате мира по футболу. Обновленные площади и улиц наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения гостей из разных государств мира. А Никольскую улицу, мы с вами знаем, уже в Москве назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата», – сказал Путин.

Он добавил, что ему приятно, что гостям и болельщикам понравилось в России.

По его словам, иностранцы высоко оценили радушие и гостеприимство, спортивные объекты и транспортную инфраструктуру, города, общественные пространства и современные сферы услуг, а также работу волонтеров, медицинских и коммунальных служб, полиции и других органов, отвечающих за общественный порядок.

«Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный и созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир, нет, все было по-настоящему. Вся страна меняется, путь последовательный и долгосрочный, мы вкладываем большие средства и усилия. Эти инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия, конечно, будем продолжать», – заключил президент.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.