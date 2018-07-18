РИАМО (СТУПИНО) - 18 июл. В подмосковном Ступине легковой автомобиль столкнулся с прицепом фуры, сообщил Ступинскому информагентству источник в местном ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Семнадцатого июля в 13:13 на 82-м километре трассы М4 «Дон» 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил попутное столкновение с прицепом грузового автомобиля Volvo. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ-281 Ступинского ТУСиС во главе с начальником караула Владимиром Анисимовым, экипаж ГИБДД, скорая помощь. В ДТП пострадал 42-летний пассажир легковушки», - сказал источник.

По данным агентства, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пассажира открытую травму головы и травму ключицы. После оказания первой медицинской помощи мужчина был доставлен в Ступинскую ЦРКБ. Ведется проверка для выяснения причин произошедшего.