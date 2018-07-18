РИАМО - 18 июл. Президент РФ Владимир Путин назвал российскую столицу «законодательницей мод», так как именно Москва задает стандарты развития остальным мегаполисам и формирует качественную городскую среду проживания.

«Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, (она – ред.) задает стандарты развития современным мегаполисам», – сказал Путин в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в МКЗ «Зарядье».

Он подчеркнул, что за короткий срок в столице произошли большие изменения.

«Формируются новые деловые, культурные, общественные, жилые пространства. Становится более доступным уровень общественного транспорта, от автобусов до современных платформ такси», – подчеркнул президент.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.