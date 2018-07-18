РИАМО - 18 июл. Столица является одной из авторитетных площадок для обсуждения будущего России и городов мира, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в концертном зале «Зарядье» президент России Владимир Путин.

«Восьмой международный урбанистический форум стал традиционным в Москве и является одной из самых авторитетных площадок, где обсуждаются настоящее и будущее наших городов и в целом городов планеты. Полагаю, что это закономерно, что такой форум организован в Москве, сама Москва сегодня огромная площадка для творчества и идей, осуществления архитектурных замыслов», - сказал Путин.

Он добавил, в парке «Зарядье» собраны самые передовые достижения в сферах урбанистики и создания общественного пространства, в том числе в парке находится концертный зал, где проходит конгресс, который «может считаться одним из лучших в Европе по праву».

«Для нас «Зарядье» - это выражение неразрывной связи истории нашей страны и настоящего России. Наше стремление - сохранить наследие предков и идти дальше вперед», - отметил Путин.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.