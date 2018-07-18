РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июл. Реставраторы восстановили фасад дома управляющего Балашихинской хлопкопрядильной фабрикой Майкла Лунна, сейчас они приступили к внутренней отделке помещений, сообщил представитель реставрационно-проектной компании «АК-проект» Алексей Белов.

Дом управляющего Балашихинской фабрикой был построен в середине XIX века. Он относится к объектам культурного наследия Подмосковья. Его реставрация началась в 2014 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Усадьбы Подмосковья».

«В прошлом году (в 2017 году – ред.) мы восстановили сруб здания, укрепили фундамент, отремонтировали крышу. В этом году (в 2018 году – ред.) восстановили фасад здания. Приступили к установке восстановленной резьбы на окнах. Переходим к внутренней отделке помещений, частично восстановили полы», – сказал Белов.

Он добавил, что интерьеры дома Лунна воссоздадут по сохранившимся элементам – лепнине, росписи на стенах. Строители также отремонтируют крыльцо дома и построят летнюю террасу. Завершить реставрацию планируется в 2019 году. После этого в здании разместится гостиничный комплекс. По словам Белова, прилегающую к дому территорию тоже благоустроят. У здания установят скамейки, фонари и проложат дорожки.

Англичанин Майкл Лунн приехал в Балашиху в 1850 году для установки парового двигателя на хлопкопрядильной фабрике. Его профессионализм настолько понравился хозяевам мануфактуры, что ему предложили возглавить фабрику, которой он впоследствии руководил более 40 лет.

Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» реализуется с ноября 2013 года. Правительством Московской области была разработана схема привлечения частных инвестиций для восстановления объектов культурного наследия области. С арендатором заключается договор аренды на 49 лет. Первые 7 лет он выплачивает полную стоимость аренды и за свой счет проводит реставрацию объекта, после чего в силу вступают льготные условия – 1 рубль за 1 квадратный метр площади.