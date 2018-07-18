РИАМО - 18 июл.В российских городах проживают порядка 3/4 жителей страны, 80% валового внутреннего продукта обеспечивается за счет именно городов, сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в МКЗ «Зарядье» президент России Владимир Путин.

«В городах России живет порядка 3/4 жителей страны», – сказал Путин.

Он добавил, что именно города дают порядка 80% валового внутреннего продукта страны.

Ранее председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил обеспечение макроэкономической стабильности в России и уменьшение зависимости экономики от внешних факторов.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.