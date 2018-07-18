РИАМО - 18 июл. Современный автозаправочный комплекс площадью около 1 тысячи квадратных метров появится вместо АЗС на Киевском шоссе в новой Москве, решение о реконструкции заправки приняли власти столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с внесением изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, 26 километр Киевского шоссе, участок 12ю (Новомосковский административный округ) для реконструкции объекта», - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположена плоскостная автозаправочная станция (АЗС).

«Инвестор намерен реконструировать АЗС, после чего она превратится в современный автозаправочный комплекс с сопутствующими услугами. Площадь объекта увеличится до 1 тысячи квадратных метров», - пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.