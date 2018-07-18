РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Подольская команда «Витязь» 28 июля сыграет в американский футбол с командой «Киборги» из Обнинска, сообщается на странице команды в соцсети Instagram.

«Дорогие болельщики, 28 июля состоится наш домашний матч за выход из группы. Мы принимаем в гостях команду «Киборги» из Обнинска. Мы хотим порадовать болельщиков, которые весь сезон подбадривали нас своей поддержкой. Поэтому на стадионе будет комментатор, пройдут зажигательные танцы команды группы поддержки и многое другое», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут бесплатно посмотреть матч. Игра начнется в 14:00 и будет проходить на стадионе «Планета» по адресу: улица Железнодорожная, дом 2А.