РИАМО - 18 июл. Власти Москвы от казались согласовать реконструкцию административного здания, расположенного на Воронцовской улице в центре столицы, в ходе реконструкции площадь здания планировали увеличить почти в два раза, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Воронцовская, владение 13/14, строение 4 (Центральный административный округ)», - отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать объект и увеличить его площадь до 1630 квадратных метров. На данный момент по указанному адресу расположено административное здание площадью около 880 квадратных метров.