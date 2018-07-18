РИАМО - 18 июл. Всего на игры чемпионата мира по футболу в России продали порядка 2,7 миллиона билетов, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Реализовано 2,7 миллиона билетов, но подчеркну, это не 2,7 миллиона человек, потому что один человек мог купить несколько билетов», - сказала Ломидзе.

По ее словам, зафиксировано 5 миллионов дополнительных посещений городов России.

«Один болельщик с Fan-ID посетил несколько городов, совокупно 5 миллионов посещений, которые появились благодаря чемпионату мира, из них почти половина - иностранные гости», - сказала Ломидзе.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.