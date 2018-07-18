РИАМО - 18 июл. За прошедшую неделю в Подмосковье уменьшилось почти на треть количество жалоб на содержание контейнерных площадок во дворах жилых домов, всего по данному вопросу поступило 58 обращений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

С 9 по 15 июля в Госадмтехнадзор Московской области поступило на одну треть меньше жалоб по содержанию контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Всего за неделю по этому вопросу обратились 58 жителей региона.

«Не поступило нареканий от населения по содержанию контейнерных площадок в городских округах Химки, Реутов, Луховицы, Чехов, Фрязино и Орехово-Зуево. Сравнивая географическое положение муниципальных образований, где наблюдается положительная динамика работы управляющих компаний по предписаниям Госадмтехнадзора в сфере содержания дворовых мест утилизации мусора, можно сказать, что это не зависит от размеров муниципалитета, его приближенности к столице. Речь идет о качестве исполнения своих обязанностей ответственными организациями», – отметила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, инспекторы Госадмтехнадзора подчеркивают, что оперативность в решении вопросов наблюдается именно в этих муниципалитетах.

Кроме того, Витушева напомнила требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о неукоснительном исполнении областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства всеми физическими, должностными и юридическими лицами на территории всего региона.