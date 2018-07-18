РИАМО – 18 июл. Проведение чемпионата мира по футболу в России позволило создать 220 тысяч новых рабочих мест, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Было создано 220 тысяч новых рабочих мест благодаря чемпионату мира, и общий вклад в ВВП - около 1%, это более 850 миллиардов рублей, это очень существенная цифра», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что эта сумма перекрывает затраты на подготовку к чемпионату.

Многие эксперты, по словам Ломидзе, считаю, что в ближайшие несколько лет Россия получит еще порядка 10 миллиардов рублей.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.