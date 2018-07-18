РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июл. Депутат Московской областной думы Владимир Жук 24 июля проведет личный прием населения в Котельниках, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Депутат Мособлдумы Владимир Жук проведет личный прием жителей Котельников во вторник, 24 июля, с 11:00 до 13:00 по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, кабинет 110 (городская администрация)», – говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(925)270-36-42 (с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00).