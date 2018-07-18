РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Юнармейцы подмосковного Подольска продемонстрируют навыки боевой и строевой подготовки на конкурсе «Дорога победителей», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Юнармейцы Подольска принимают участие в конкурсе «Дорога победителей», в рамках которого будет проведена военно-историческая реконструкция. Они продемонстрируют навыки боевой и строевой подготовки в финале военно-спортивной игры «Победа», которая стартует в среду (18 июля – ред.) в парке «Патриот»», – говорится в сообщении.

В военно-спортивной игре примут участие юнармейцы, кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций, а общее количество участников будет более 800 человек.

В 2018 году задания конкурса будут на логику. Конкурсная программа соревнований будет представлена шестью дисциплинами. Основной конкурс, где команды смогут представить себя и свои регионы – это «Визитная карточка». Кроме того, подростки продемонстрируют навыки строевого шага и строевой песни в конкурсе «Статен в строю, силен в бою». Оценивать конкурсантов будут офицеры отдельного комендантского Преображенского полка.

Помимо этого, участникам необходимо будет показать свои умения и знания в интеллектуальном конкурсе, в эстафете, в сборке-разборке автомата и стрельбе из пневматического оружия, а также в преодолении полосы препятствий «Дорога победителей».