РИАМО - 18 июл. Гости из Саудовской Аравии, приехавшие в Москву на чемпионат мира по футболу, потратили за один вечер 8 миллионов рублей на Никольской улице столицы, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Гости из Саудовской Аравии потратили за один вечер 8 миллионов рублей только на Никольской улице в Москве», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что футбольные болельщики активно осматривали города России, брали экскурсии и покупали сувениры.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.