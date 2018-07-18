РИАМО - 18 июл. На стартовых площадках, выбранных для реализации программы реновации в Москве, в настоящее время проектируют более 140 домов, при этом строятся 34 стартовых дома, а под заселение переданы 11 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Проектируется более 140 «стартовых» домов на подобранных площадках, строятся 34 «стартовых» дома, введены в эксплуатацию 33 «стартовых» дома, в том числе переданы под заселение 11 домов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, выступая на панельной дискуссии «Реновация и среда. Как крупные проекты редевелопмента влияют на города» в рамках Московского урбанистического форума – 2018.

Он напомнил, что в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 миллиардов рублей, подобраны стартовые площадки мощностью 3,6 миллиона квадратных метров во всех административных округах Москвы, приняты более 40 нормативно-правовых актов.

«Сегодня ведется переселение порядка 2,7 тысячи жителей в новые квартиры с улучшенной отделкой - это хороший результат за достаточно короткий для таких решений срок», – подчеркнул Левкин.

При этом он отметил, что город не обещает быстрого переселения людей, но гарантирует новую и качественную среду проживания жильцам сносимых домов. При этом существенно снизить неудобства жителей, чьи дома вошли в программу, и тех, кто находится в непосредственной близости к реновируемым территориям, возможно будет за счет сокращения срока строительства.

«Оптимизация количества административных процедур в сфере градостроительства на федеральном и региональном уровнях обеспечит реализацию программы реновации в заявленный срок. Если до оптимизации всего было 91 процедура – 926 дней (2,5 года), то после остались 71 процедура – 618 дней (1,6 года). Сокращены 20 процедур и срок административных процедур практически на один год. Данная работа продолжается», – сказал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5 171 дом.

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