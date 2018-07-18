РИАМО - 18 июл. Порядка 6 тысяч человек посетили Московский урбанистический форум (МУФ-2018) в первый день работы конгресса, 17 июля, сообщила РИАМО в среду гендиректор московского концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

«В первый день МУФ-2018 посетило около 6 тысяч человек», - сказала Жукова.

По ее словам, в течение дня, 17 июля, в определенные часы единовременно в МКЗ «Зарядье» находилось порядка 4 тысяч человек, в том числе спикеры, СМИ, организаторы форума и другие.